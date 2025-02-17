У Харкові молодик вночі вдерся в аптеку: зловмисника затримано

17 лютого близько першої години ночі до чергової частини роти Управління поліції охорони в Харківській області надійшло повідомлення про спрацювання системи охоронної сигналізації з аптеки в Індустріальному районі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські групи реагування непомітно прибули до об’єкта. На місці події вони побачили пошкоджені вхідні двері, з яких саме виходив незнайомець із бензогенератором у руках.

22-річного місцевого мешканця передали слідчо-оперативній групі територіального відділу поліції. Дії затриманого вже кваліфіковані слідчим за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости