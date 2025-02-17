54-річний «ухилянт» з Харкова отримав вирок суду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 54-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що у листопаді 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Харкова. Надалі він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах.

Проте харківʼянин не прибув до Київського районного ТЦК та СП і згодом надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією. Пояснив тим, що працює та не хоче залишати роботу.

Під час судового розгляду обвинувачений не визнав вину.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости