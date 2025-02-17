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Пограбували військового в Харкові: перед судом постануть двоє чоловіків

Пограбували військового в Харкові: перед судом постануть двоє чоловіків

Прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох 38-річних чоловіків за фактом грабежу, поєднаного з насильством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 27 грудня 2024 року близько 17:50 двоє чоловіків перебували неподалік підземного переходу, розташованого по вул. Привокзальній у Харкові, де побачили 45-річного військового, який приїхав у відпустку.

Наздогнавши його, один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно – телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину.

Правоохоронці оперативно встановили зловмисників і затримали їх в порядку ст. 208 КПК України. На суд чоловіки очікують, перебуваючи під вартою. Їх судитимуть в Основ’янському районному суді Харкова.

Досудове розслідування – СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

За вчинене підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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