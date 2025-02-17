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У Холодногірському районі Харкова комунальники усувають наслідки нічної атаки «шахеда»

У Холодногірському районі Харкова комунальники усувають наслідки нічної атаки «шахеда»

У приватному секторі Холодногірського району зранку тривають відновлювальні роботи після нічної атаки безпілотника.

Про це повідомляє міськрада.

Пошкоджень зазнали 18 житлових будинків. Майже всі віконні контури вже закриті. Роботи ведуться безперервно, щоб якнайшвидше забезпечити тепло в оселях.

Також комунальні служби прибирають уламки, обрізають пошкоджені дерева. Власникам пошкодженого житла надаються роз’яснення щодо отримання допомоги за державною програмою «єВідновлення».

Агентство Телевидения Новости

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