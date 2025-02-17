На Харківщині виявили чоловіка, який зберігав вдома наркотики

На Харківщині поліцейські вилучили у чоловіка наркотичні речовини.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Ізюмського РУП отримали інформацію, що житель міста Барвінкове зберігає вдома наркотики.

17 лютого правоохоронці під час обшуку в домоволодінні 57-річного чоловіка виявили наркотичну речовину, схожу на канабіс.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости