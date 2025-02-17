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В Ізюмі на Харківщині рятувальники загасили палаючий автомобіль

В Ізюмі на Харківщині рятувальники загасили палаючий автомобіль

Сьогодні, о 8:01 Служба порятунку отримала повідомлення, що у місті Ізюм горить автівка.

Про це повідомляє ДСНС України в Луганській області.

По прибуттю на місце події місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону встановили, що палає автомобіль RENO, який знаходився на парковці у дворі житлових будинків.

Пожежу на площі 3 м кв. ліквідовано о 8:30.

Постраждалих немає, причину та обставини встановлюють фахівці.На місці працювало 6 чоловік особового складу ДСНС Луганщини із залученням 1 одиниці техніки.

Агентство Телевидения Новости

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