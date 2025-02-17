На Харківщині за крадіжки засуджено двох чоловіків

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винними 25-річного і 22-річного чоловіків за фактами незаконного проникнення до володіння інших осіб, та крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 185 КК України).

Їм призначено покарання у виді 6 років та 5 років 1 місяця позбавлення волі відповідно, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що двоє чоловіків, які раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців, оскільки вчиняли корисливі злочини, продовжили порушувати закон. Протягом грудня 2023 року – січня 2024 року в селищі Краснопавлівка зловмисники проникали до домоволодінь та господарчих споруд потерпілих та викрадали звідти майно — побутову техніку, інструменти, велосипеди та інше майно.

Частину накраденого чоловіки перепродавали, іншу частину «здобичі» здавали на металобрухт, «заробляючи» в такий спосіб на життя. Усього на їхньому «рахунку» чотири епізоди крадіжок.

На суд чоловіки очікували, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду 25-річний крадій визнав вину частково, заявив, що діяв самостійно. Його товариш також заперечував, що причетний до злочинів. Однак ця версія не знайшла підтвердження.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости