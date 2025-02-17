Окупанти били авіаракетам по Ветеринарному та Охримівці на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 17.02.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 80, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник атакував позиції підрозділів ЗСУ поблизу Вовчанська, отримав відсіч. Некерованими авіаракетами ворог бив по Ветеринарному та Охримівці.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили чотири атаки поблизу Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Греківки, Зарічного та Ямполівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Часового Яру та Васюківки, одну з трьох атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в оборону ЗСУ в районі Торецька, дві атаки тривають, три штурми загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 33 спроби потіснити ЗСУ із займаних позицій в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки, десять боєзіткнень ще тривають. Авіація російських терористів завдала ударів КАБами по Покровську та Олексіївці.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають до цього часу, також авіація загарбників завдала 22 ударів, скинувши при цьому 25 КАБ.

Агентство Телевидения Новости