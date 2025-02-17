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Нерухомість вартістю 1,2 млн гривень у Харкові повернуто у власність громади

Нерухомість вартістю 1,2 млн гривень у Харкові повернуто у власність громади

Суд задовольнив позов Немишлянської окружної прокуратури Харкова в інтересах Харківської міської ради щодо скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, визнання недійсним договору дарування та витребування майна.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2017 році до громадянина перейшло право приватної власності на об’єкти нерухомого майна — нежитлове приміщення громадського призначення (офіс) та підвальні приміщення житлового будинку загальною площею майже 170 кв. м, які розташовані по вул. Греківській у Харкові. Вартість майна складає 1,2 млн гривень.

Проте реєстрація права власності проведена усупереч положенням законодавства, за відсутності правовстановлюючих документів. Вказані дії псевдовласника та державного реєстратора призвели до вибуття з комунальної власності Харківської міської територіальної громади спірного нерухомого майна.

Надалі на підставі договору дарування вищевказане нерухоме майно відчужено на користь іншої фізичної особи.

Ленінський районний суд Полтави задовольнив позов прокуратури в повному обсязі.

Після набрання рішенням суду законної сили окружною прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости

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