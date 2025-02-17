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У Дергачах на Харківщині розпочав роботу фудтрак «Їжа без кордонів»
У перший день роботи фудтрака понад 1000 мешканців Дергачівської громади скуштували смачні гарячі обіди, приготовані благодійниками у сучасній мобільній кухні.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Кухарі готують гречану кашу, котлети, салати, свіжий хліб, рисову кашу та макарони з болоньєзе, зазначив Задоренко.
За його словами, видача обідів відбуватиметься у Дергачах на площі Перемоги з понеділка по суботу, з 12:00 до 15:00