У Дергачах на Харківщині розпочав роботу фудтрак «Їжа без кордонів»

У перший день роботи фудтрака понад 1000 мешканців Дергачівської громади скуштували смачні гарячі обіди, приготовані благодійниками у сучасній мобільній кухні.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Кухарі готують гречану кашу, котлети, салати, свіжий хліб, рисову кашу та макарони з болоньєзе, зазначив Задоренко.

За його словами, видача обідів відбуватиметься у Дергачах на площі Перемоги з понеділка по суботу, з 12:00 до 15:00

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