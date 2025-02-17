Харківщина в лідерах по реалізації пілотного проекту зубопротезування для ЗСУ

Харківська ОВА реалізує пілотний проєкт «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

28 медичних закладів уклали контракти за пакетом Національної служби здоров’я України, що є найбільшим показником серед регіонів. Ще окремо 11 закладів за другим напрямом цього ж проєкту.

У межах програми медичних гарантій передбачено не лише зубопротезування, але й реабілітація, підтримка ментального здоров’я та доступ до ліків. Сума на одного пацієнта на рік по пакету «Зубопротезування» не перевищує 14 984 грн, а за лікування — до 24 952,54 грн.

Медичні послуги, зокрема зубопротезування, мають бути доступними та якісними для кожного ветерана, зазначив Синєгубов.

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