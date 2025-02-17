Взято під варту чоловіка, який підозрюється в нападі на співробітника ТЦК на Харківщині

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 5 жовтня 2024 року в Лозовій співробітники Лозівського РТЦК та СП Харківської області спільно з поліцейськими, виконуючи службові обов’язки, підійшли до чоловіка для перевірки його військово-облікових документів.

У цей час підозрюваний, який знаходився поруч і спостерігав за цим зі сторони, став виражатись у бік військових нецензурною лайкою, перешкоджаючи законній діяльності військовослужбовців ЗСУ із проведення мобілізаційних заходів та оповіщення.

Бувши агресивно налаштованим, він підійшов до одного зі співробітників ТЦК та СП і вдарив головою в обличчя, спричинивши йому тілесні ушкодження, внаслідок чого працівники ТЦК та СП не змогли виконати свої обов’язки, передбачені Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави.

Досудове розслідування – Лозівський РВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до восьми років.

Агентство Телевидения Новости