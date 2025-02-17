Європа готова потенційно відправити до 30 тисяч військових в Україну

Європейські держави, які підтримують ідею розміщення своїх військових в Україні для контролю за потенційним «припиненням вогню», можуть відправити в сумі 25-30 тисяч військовослужбовців.

Про це йдеться в публікації The Washington Post на основі даних від чотирьох поінформованих посадовців, пише «Європейська правда».

Чисельність потенційного військового контингенту, який Європа може направити в Україну, була розкрита у відповідях на лист США, де вони просили європейські країни деталізувати свої можливості для підтримки Києва.

За даними джерел WP, наразі європейські держави готові забезпечити кілька бригад для потенційної дислокації в Україні орієнтовною чисельністю від 25 до 30 тисяч.

Співрозмовники видання вказують, що європейські військові «не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові продемонструвати силу, якщо російські війська відновлять війну».

Крім того, війська в Україні можуть бути підтримані більшою кількістю сил за її межами «у випадку, якщо їм потрібно буде швидко нарощувати сили й просуватися», пише The Washington Post.

За інформацією видання, найбільш ретельне військове планування такої місії здійснила Франція – вона, за оцінками, може виділити близько 10 тисяч військовослужбовців.

Агентство Телевидения Новости