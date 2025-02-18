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«Здавав» росіянам учасників АТО та колег: у держзраді підозрюють експоліцейського з Харківщини

«Здавав» росіянам учасників АТО та колег: у держзраді підозрюють експоліцейського з Харківщини

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Харківської області, який на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік росіян.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

У перші дні вторгнення чоловік, який мешкав у Вовчанську, не прибув до місця дислокації свого підрозділу, а залишився чекати росіян. Він одразу пішов на співпрацю з загарбниками, передавав їм інформацію про місцевих патріотів, учасників АТО, колишніх колег та людей з вогнепальною зброєю. Також перебіжчик чергував на блокпостах загарбників.

Після звільнення Вовчанська він втік до рф.

Чоловік підозрюється у дезертирстві та державній зраді (ч. 4 ст. 408 та ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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