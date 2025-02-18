Допомагав окупантам «приватизовувати» агропідприємства: СБУ викрила колаборанта з Харківщини

СБУ викрила на Харківщині колаборанта, який допомагав окупантам «приватизовувати» українські підприємства. 51-річний житель Купʼянська співпрацював із загарбниками під час тимчасової окупації частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час окупації Куп’янська чоловік добровільно очолив відділ у так званому «управлінні економічного розвитку» окупаційної адміністрації Харківської області.

Правоохоронці встановили, що колаборант відповідав за «інвентаризацію» усіх машинобудівних та агропромислових підприємств та особисто звітував загарбникам.

Після таких перевірок окупанти незаконно «приватизовували» українські підприємства. За вказівкою фігуранта його підлеглі виготовляли нові статутні документи та реєстрували їх вже за стандартами рф, після чого незаконно обкладали податковими зобов’язаннями на користь окупаційної влади.

Напередодні деокупації ворожий поплічник втік на територію держави-агресора і наразі переховується від слідства.

Нагадаємо, що у вересні минулого року СБУ заочно повідомила про підозру одному із підлеглих зловмисника.

На підставі зібраних співробітниками Служби безпеки доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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