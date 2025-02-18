Нацгвардійці показали, як на Харківщині працюють мобільні вогневі групи

Протягом декількох останніх діб мобільні вогневі групи 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» під час масованих ворожих атак на Харків збили шість російських БпЛА.

Про це повідомили у 5 Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

«Одна з основних задач мобільних вогневих груп 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» – прикриття повітряного простору над Харковом. Кожного дня в режимі 24/7 Слобожанські «Скіфи» відстежують та знешкоджують російські безпілотники, які загрожують Харкову та містам області», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч з 17 на 18 лютого окупанти атакували Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 103 «шахедів» та інших безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Агентство Телевидения Новости