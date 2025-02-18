Рятувальники завершили роботи на місця авіаудару в Золочеві

Сьогодні вранці, 18 лютого, російська авіація завдала удару по центральній частині селища Золочів в Богодухівській громаді Харківської області. У результаті вибуху повністю зруйновано адміністративну будівлю. Рятувальники завершили розбирання завалів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пошкоджень зазнали поруч розташовані будинок культури, адміністративні приміщення, об’єкти торгівлі та двоповерховий житловий будинок.

Пожежі не виникло. Рятувальники ДСНС спільно з комунальними службами проводили роботи з розбору завалів зруйнованої будівлі.

До ліквідації наслідків залучено п’ять рятувальників та одну одиницю техніки. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости