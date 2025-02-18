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До 10 років ув’язнення загрожує палію автівки військового з Харківщини

До 10 років ув’язнення загрожує палію автівки військового з Харківщини

Чоловік, який за гроші погодився підпалювати авто українських військових, постане перед судом. Його затримали після того, як він спалив автівку українського захисника у Чугуєві.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, мешканець Чугуєва шукав собі роботу. У месенджері Telegram він відгукнувся на оголошення про легкий заробіток. «Роботодавець» повідомив, що необхідно підпалювати авто українських військових, за що буде виплачена грошова винагорода. Фігурант погодився.

20 листопада 2024 року близько 3:40 у місті Чугуїв зловмисник підійшов до автомобіля, який мав візуальні ознаки військового транспортного засобу. За допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші він підпалив автівку, від чого відбулось її займання. 

У результаті дій палія власнику авто – українському військовослужбовцю – завдано матеріальної шкоди.  

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного раніше судимого чоловіка за фактами умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Обвинуваченого судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вживаються заходи для встановлення російських «кураторів», на замовлення яких діяв зловмисник.


Агентство Телевидения Новости

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