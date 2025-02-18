За державну зраду заочно судитимуть експравоохоронця з Харківщини

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього поліцейського з Вовчанська Харківської області, який під час окупації міста поповнив ряди незаконного правоохоронного органу. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

«Після захоплення міста росіянами зрадник активно вислужувався перед новими господарями. Йому видали форму з шевронами «мвд лнр» та призначили на посаду командира відділення так званої патрульної служби», – розповіли в ДБР.

Зрадник слідкував за громадським порядком, чергував разом з військовими рф на блокпостах та виконував всі вказівки загарбників.

У вересні 2022 року, під час звільнення Харківщини, чоловік втік до росії.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости