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За державну зраду заочно судитимуть експравоохоронця з Харківщини

За державну зраду заочно судитимуть експравоохоронця з Харківщини

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього поліцейського з Вовчанська Харківської області, який під час окупації міста поповнив ряди незаконного правоохоронного органу. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

«Після захоплення міста росіянами зрадник активно вислужувався перед новими господарями. Йому видали форму з шевронами «мвд лнр» та призначили на посаду командира відділення так званої патрульної служби», – розповіли в ДБР.

Зрадник слідкував за громадським порядком, чергував разом з військовими рф на блокпостах та виконував всі вказівки загарбників.

У вересні 2022 року, під час звільнення Харківщини, чоловік втік до росії.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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