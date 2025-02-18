Зеленський у Туреччині зустрівся з українською та кримськотатарською громадами

Президент Володимир Зеленський розпочав візит у Туреччину з відвідування посольства України та зустрічі з українською та кримськотатарською громадами.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Це важливий візит у такі моменти випробувань, і в такі моменти важливо, що у нас є дружні зв’язки з Туреччиною та особисто з президентом Ердоганом. Важливі питання – будемо зустрічатися. Багато питань нам вдавалося вирішувати з Туреччиною. Питання посередництва Туреччини важливе для нас, повернення наших героїчних військових з полону, наших громадян. І це дійсно пріоритет для мене, для нашої країни», – сказав Зеленський на початку зустрічі.

Президент нагадав про успішну роботу «зернового коридору», домовленості щодо якого було досягнуто за участю Туреччини, і завдяки якому українське зерно було доставлене по всьому світу, зокрема у найбільш нужденні країни.

Ще одним важливим питанням, яке буде сьогодні обговорюватися на зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом, – закінчення війни та гарантії безпеки для України.

Президент та перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії відкриття новозбудованого комплексу будівель посольства України в Турецькій Республіці.

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