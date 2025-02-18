Продавав гранати та пістолет: на Харківщині затримано чоловіка

Поліцейські затримали мешканця Чугуївського району при спробі продати гранати та пістолет.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці припинили злочинну діяльність 47-річного місцевого жителя, який збував вогнепальну зброю та боєприпаси.

17 лютого оперативники Чугуївського РУП затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України під час спроби збуту пістолета Макарова, двох корпусів ручних гранат, а також двох підривачів до них.

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили майже 500 набоїв до автоматичної зброї.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости