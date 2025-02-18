Перемовини делегацій США й рф в Ер-Ріяді завершені

США та росія завершили перемовини в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Помічник президента рф Ушаков заявив, що це «пройшло непогано» і додав, що дві країни домовились «враховувати інтереси один одного».

Зустріч путіна і Трампа «навряд чи відбудеться наступного тижня», конкретну дату поки назвати складно, додав Ушаков.

Раніше про ймовірну зустріч писали в Bloomberg з посиланням на джерела.

Делегації двох країн провели «дуже серйозну розмову з усіх питань», стверджує помічник лідера рф без деталей.

Загалом Ушаков заявив, що «поки важко сказати, що позиції росії та США зближуються, але розмова про це йшла». Також він додав, що команди двох країн почнуть контакти щодо України «у свій час».

Американська сторона наразі не коментувала ці перемовини.

Агентство Телевидения Новости