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Перейшов на сторону ворога під час окупації Куп’янська: СБУ викрила поплічника рашистів

Перейшов на сторону ворога під час окупації Куп’янська: СБУ викрила поплічника рашистів

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника, який перейшов на сторону ворога під час окупації Куп’янська у 2022 році.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» у створеному агресором «Управлінні внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області.

В липні 2022 року окупаційний орган призначив чоловіка виконуючим обов’язки «поліцейського патрульно-постової служби поліції».

З липня до вересня колаборант організовував охорону громадського порядку та брав участь у забезпеченні пропускного режиму мешканців у місті Куп’янськ. Чоловік займався охороною будівель та ніс службу на постах у так званому правоохоронному органі окупантів.

Напередодні деокупації ворожий поплічник разом з російськими військами втік з Куп’янська і наразі переховується на непідконтрольній території України.

Наразі фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)  Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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