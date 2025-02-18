13 атак окупантів відбили ЗСУ з початку доби на Куп’янському напрямку

Оперативна інформація станом на 16:00 18.02.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 109, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку авіаудару зазнала Черкаська Лозова.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили 13 атак поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку відбулось два боєзіткнення поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного, одну з трьох атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в оборону ЗСУ в районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки, дев’ять атак тривають, ще шість штурмів загарбників ЗСУ вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 33 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надеждинка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Дачне, Шевченко та Улакли. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак, вісім боєзіткнень ще тривають.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбивали шість ворожих атак, чотири боєзіткнення ще тривають до цього часу, також авіація загарбників завдала 14 ударів, скинувши при цьому 17 КАБ.

Агентство Телевидения Новости