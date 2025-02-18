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У Харкові посилюють контроль за несанкціонованими звалищами

У Харкові посилюють контроль за несанкціонованими звалищами

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» продовжує боротьбу з незаконним викиданням сміття та стихійними звалищами.

Про це повідомляє міськрада.

За 2024 рік працівники відділу контролю підприємства склали 37 адміністративних протоколів за порушення державних стандартів, норм та правил у сфері благоустрою. А з початку 2025 року до відповідальності було притягнуто вже чотирьох порушників.

За порушення правил благоустрою передбачені штрафи: 1360 грн – для громадян та 1700 грн – для посадових осіб і підприємців. У разі несплати матеріали передаються до виконавчої служби, яка може накласти арешт на банківський рахунок порушника.

«Нагадую всім підприємцям, в тому числі підрядним організаціям, про необхідність укладання договорів на вивезення сміття та про адміністративну відповідальність за незаконне викидання побутових відходів. Всі випадки фіксуються, матеріали з доказами надсилаються до адміністративної комісії», – повідомив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.

На підприємстві зазначили, що для винесення справи на розгляд комісії достатньо фото- або відеофіксації номера автомобіля в момент порушення. Відповідну інформацію харків’яни можуть передавати до підприємства або правоохоронних органів.

Агентство Телевидения Новости

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