Медицину Харківщини будуть підтримувати французькі благодійники

Питання підтримки системи охорони здоров’я регіону обговорювалось під час зустрічі заступниці начальника Харківської ОВА Олени Логвиновї з представниками Французького агентства міжнародного технічного співробітництва Expertise France.

Про це повідомляє ХОВА.

Наразі Харківська обласна військова адміністрація спільно з профільними міністерствами та міжнародними партнерами реалізує низку програм щодо відновлення та вдосконалення галузі охорони здоров’я.

Внаслідок дій російських окупантів, в регіоні пошкоджено близько 433 об’єктів медицини, з яких більше ніж 160 вдалося відновити. Триває робота з розбудови безпечного середовища, посилення матеріально-технічної бази медзакладів та «екстренки».

«Російські окупанти завдають цілеспрямованих ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та тероризують мирне населення. Ворог часто цілить по каретам швидкої допомоги, які рятують поранених мирних жителів з прифронтових та прикордонних населених пунктів. Нам необхідно замінювати пошкоджені або знищені спецавтівки. Ще один важливий напрямок роботи – підвищення кваліфікації наших лікарів і обмін досвідом із колегами з передових медцентрів Франції і Європи», – зазначила Олена Логвинова.

Незабаром планується запуск програми підтримки української медицини від Франції на загальну суму близько 36 мільйонів євро, повідомив Керівник Програми охорони здоров’я Expertise France Вінсент Віал.

«Програма розрахована на поточний рік. Працюватимемо в тісній комунікації, аби задовольнити потребу в спецтранспорті, обміні досвідом між лікарями України та Франції. Зокрема, мова йде про такі важливі напрямки, які реабілітація пацієнтів після поранень, підготовка фахівців з ментального здоров’я, інфекціоністів та інші вузькоспеціальні й затребувані спеціальності», – зазначив Вінсент Віал.

Агентство Телевидения Новости