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Для досягнення миру на поступки повинні піти всі сторони, – Марко Рубіо

Для досягнення миру на поступки повинні піти всі сторони, – Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для того, аби домогтися миру в Україні, на поступки повинні будуть піти «всі сторони».

Про це він сказав під час спілкування з журналістами після завершення переговорів з рф у Саудівській Аравії, повідомляє Судово-юридична газета.

«Поступки для врегулювання конфлікту в Україні мають зробити всі сторони», — заявив Рубіо у відповідь на запитання про скасування санкцій Заходу проти рф.

Також він додав, що ЄС у якийсь момент має опинитися за столом переговорів.

За його словами, США націлені на «остаточне, а не тимчасове вирішення української проблеми» і «прагнуть діяти швидко». При цьому Трамп хоче закінчити війну «справедливо», щоб вона не повторилася «через 2-3 роки».

При цьому Рубіо вважає, що завершення конфлікту в Україні можливе тільки за згодою всіх сторін, умови мають бути «прийнятними».

Крім того, він додав, що делегації США та рф домовились збільшити кількість дипломатичних представників у посольствах у Москві та Вашингтоні.

Агентство Телевидения Новости

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