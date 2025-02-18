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На Харківщині триває відбудова пошкоджених закладів освіти

На Харківщині триває відбудова пошкоджених закладів освіти

Харківська ОВА спільно з Управлінням ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) у межах міжнародної технічної допомоги «Відновлення шкіл в Україні» відбудовує 37 закладів освіти в громадах регіону, половина із них – у місті Харків. Також триває ремонт укриттів в школах і дитсадочках.

Про це повідомляє ХОВА.

Відбудова охоплює 14 закладів освіти безпосередньо в Харкові.

Також 5 об’єктів в Лозівській громаді, 4 – Златопіллі, по 2 в Барвінківській, Сахнівській та Балаклійській, а також по одному проєкту в Слобожанській, Пісочинській, Чугуївській, Дергачівській, Берестинській та Височанській громадах.

Агентство Телевидения Новости

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