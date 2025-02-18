Окупанти обстріляли КАБами Харківщину: пошкоджені будинки та зникло світло
Сьогодні у другій половині дня ворог завдав масованого удару по центральній частині Борівської громади.
Про це повідомляє Борівська селищна рада.
У період з 15-ї по 16-ту годину російські війська випустили по громаді близько 10 КАБів та обстріляли з РСЗВ.
Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережу, магістральну лінію інтернет-провайдера, ряд житлових будинків та господарські споруди. Обійшлося без жертв.
Через пошкодження електромережі було призупинено тепло- та водопостачання. Завдяки підключенню до резервних джерел живлення роботу водогону та подачу тепла в оселі вже відновили.
Частково вдалося відновити й електропостачання. Завтра працівники РЕМ продовжать роботи з ремонту лінії електропередач.