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Окупанти обстріляли КАБами Харківщину: пошкоджені будинки та зникло світло

Окупанти обстріляли КАБами Харківщину: пошкоджені будинки та зникло світло

Сьогодні у другій половині дня ворог завдав масованого удару по центральній частині Борівської громади.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

У період з 15-ї по 16-ту годину російські війська випустили по громаді близько 10 КАБів та обстріляли з РСЗВ.

Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережу, магістральну лінію інтернет-провайдера, ряд житлових будинків та господарські споруди. Обійшлося без жертв.

Через пошкодження електромережі було призупинено тепло- та водопостачання. Завдяки підключенню до резервних джерел живлення роботу водогону та подачу тепла в оселі вже відновили.

Частково вдалося відновити й електропостачання. Завтра працівники РЕМ продовжать роботи з ремонту лінії електропередач.

Агентство Телевидения Новости

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