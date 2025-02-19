Температурні гойдалки на Харківщині 19 лютого: до -22° вночі та легке потепління вдень

Погода на Харківщині сьогодні, 19 лютого, буде стабільно морозною, без істотних опадів. Через туман подекуди можна буде спостерігати явище паморозі. З нічних -17 °C, а подекуди й -22 °C, удень температура підвищиться максимум до -3 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 19 лютого

Сьогодні у Харкові очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, паморозь.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -14…-16 °C, вдень -3…-5 °C.

Погода на Харківщині 19 лютого

У Харківській області сьогодні також без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, паморозь. На дорогах місцями ожеледиця

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -12…-17 °C, місцями -20…-22 °C, вдень -3…-8 °C.

Агентство Телевидения Новости