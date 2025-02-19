Армія рф атакувала Україну 167 БпЛА та двома балістичними ракетами

У ніч на 19 лютого, починаючи з 20:00 18 лютого, противник атакував Україну 167 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Також росія із Воронезької області завдала удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 106 «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

Агентство Телевидения Новости