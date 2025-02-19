У Харкові нетверезий водій після ДТП пропонував патрульним хабар

Напередодні ввечері, близько 23:00, під час патрулювання Слобідського району Харкова на вулиці Морозова патрульні виявили авто Skoda, який врізався в стовп.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інспектори встановили, що водій автівки не врахував дорожню обстановку й не вибрав безпечну швидкість руху, втратив керування та здійснив наїзд на перешкоду, а саме електроопору.

Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин відмовився.

«За непритягнення до відповідальності чоловік почав пропонувати неправомірну вигоду правоохоронцям. Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, однак водій не реагував на попередження», – розповіли патрульні.

Для фіксації обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На водія Skoda інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости