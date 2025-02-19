Окупанти вдарили по харківському підприємству безпілотником «Герань»

Уночі 19 лютого російський безпілотник вдарив по Слобідському району Харкова. Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства – пошкоджено обладнання, транспортні засоби.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що для атаки російська армія застосувала БпЛА «Герань-2». Без постраждалих.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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