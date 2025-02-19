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За зберігання гвинтівки Мосіна та патронів жителю Харківщини загрожує до семи років тюрми

За зберігання гвинтівки Мосіна та патронів жителю Харківщини загрожує до семи років тюрми

Слідчі Ізюмщини повідомили про підозру чоловіку у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Під час обшуку вдома у жителя села Оскіл вилучили гвинтівку «Мосіна» та близько вісімдесяти набоїв калібру 7,62 мм.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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