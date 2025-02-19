За зберігання гвинтівки Мосіна та патронів жителю Харківщини загрожує до семи років тюрми

Слідчі Ізюмщини повідомили про підозру чоловіку у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Під час обшуку вдома у жителя села Оскіл вилучили гвинтівку «Мосіна» та близько вісімдесяти набоїв калібру 7,62 мм.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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