За зберігання гвинтівки Мосіна та патронів жителю Харківщини загрожує до семи років тюрми
Слідчі Ізюмщини повідомили про підозру чоловіку у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Під час обшуку вдома у жителя села Оскіл вилучили гвинтівку «Мосіна» та близько вісімдесяти набоїв калібру 7,62 мм.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.