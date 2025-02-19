Тризуб як символ України: 19 січня відзначається День державного герба

Сьогодні, 19 лютого, виповнюється 33 роки з моменту офіційного затвердження Державного Герба України – золотого тризуба на синьому щиті.

Верховна Рада України ухвалила це рішення у 1992 році, закріпивши символіку, що має глибоке історичне коріння.

Історичне походження

Тризуб походить від знаків Рюриковичів X–XII століття та використовувався ще в часи Київської Русі. Надалі він став гербом Української Народної Республіки у 1918 році. Затвердження тризуба в незалежній Україні символізує зв’язок сучасної держави з її історичним минулим.

Закріплення в Конституції

Офіційний статус Державного Герба було закріплено у 1996 році в статті 20 Конституції України. Відповідно до Основного Закону, тризуб є головним елементом Великого Державного Герба, проте сам Великий Герб досі не затверджений.

Спроби створення Великого Герба

Протягом років Україна неодноразово оголошувала конкурси на розробку Великого Державного Герба. 24 серпня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про Великий Герб у першому читанні. Він передбачав поєднання тризуба із зображенням лева (символ Галицько-Волинського князівства) та козака з рушницею (герб Війська Запорозького), проте проєкт не отримав необхідної підтримки.

Значення для України

Тризуб є не лише офіційним державним символом, а й уособленням незалежності, боротьби за суверенітет та історичної спадщини. Попри відсутність Великого Герба, малий герб – тризуб – залишається головною емблемою української державності, впізнаваною у всьому світі.

Цікаві факти про український герб

Тризуб як особистий знак князів. У X–XII століттях цей символ був знаком київських князів із династії Рюриковичів. Його карбували на монетах Володимира Великого, а також використовували як герб на печатках та щитах.Приховані символи в тризубі. Існує кілька теорій щодо значення тризуба: деякі історики вважають, що в ньому закодовані образи сокола, якір, літери або навіть слово “ВОЛЯ”.Тризуб як частина гербів інших країн. Український тризуб схожий на символи, які використовувалися в деяких європейських країнах. Наприклад, він нагадує знак на гербі Болгарії XIII століття або символи скандинавських воїнів.Спроби змінити герб у XX столітті. У 1918 році Тризуб став офіційним символом Української Народної Республіки, хоча розглядалися й інші варіанти, зокрема козацькі символи та навіть модифікований лев.

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