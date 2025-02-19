Третій рік відновлення енергопостачання в Ізюмі: скільки людей чекають на світло

Одразу після звільнення Ізюма від окупантів пан Сергій повернувся додому – до міста, де народився. Ворожі бомбардування перетворили колись затишну квартиру на купу будівельного сміття. Зараз чоловік мешкає в оселі поряд, на його вулиці живуть ще шість родин. Пан Сергій вдячний енергетикам, які третій рік поспіль намагаються повернути електрику до кожного будинку в Ізюмі – в центрі та на околицях.

Сергій, житель міста Ізюм

Електрика була, все нормально. Вимикають іноді вранці, мабуть, тягнуть щось. Працюють хлопці. Молодці, звісно. Цей кабель добрий, безпечний. Я думаю, далі все буде нормально.

Ця вулиця вздовж – одна з найбільш пошкоджених в Ізюмі внаслідок бойових дій, розповідають енергетики. Тут точились запеклі бої з окупантами за центр міста. Масштаби руйнувань та щільна замінованість вражали. Щойно українські захисники звільнили Ізюм від окупантів, енергетики одразу взялися за ремонт.

Віталій Борщ, в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ АК «Харківобленерго»

Було подано напругу до району, в першу чергу зайнялись як могли, що могли з саперами, поза саперами. Навіть на початку десь їх не вистачало саперів і на страх і свій ризик працівники працювали, визначали на такі на власний розсуд деколи ділянки, що та там нічого не було, ми знаємо там, ну, в такому порядку. Заживили місто Ізюм в першу чергу максимально.

Південна частина Ізюма, будівлі та мережі, пошкоджені більше, проте люди поверталися додому. Якщо житло зруйноване вщент – облаштовували сараї чи погреби. Завдяки роботі працівників Харківобленерго нині з електрикою – майже всі оселі Ізюмського району.

Віталій Борщ, в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ АК «Харківобленерго»

Десь 15 дворів, де люди ще чекають на світло. Але це невеличкі хутори, по лісовій місцевості в основному. Дещо сапери не змогли пройти, розмінувати, допустити нас до роботи. Тому там люди не мешкають, вони десь перебувають, наїздами. Але є такі, що і без світла живуть і чекають на те, що ми відновлюємо.

Унаслідок загострення ситуації на фронті енергетикам Харківщини нині доводиться чекати довше на дозвіл від саперів.

Віталій Борщ, в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ АК «Харківобленерго»

Постійно приходиться, знімають саперів на виконання і бойових завдань

Відновлення енергопостачання пришвидшує гуманітарна допомога, розповіли в Харківобленерго. Спецавтівка з маніпулятором дозволяє одразу виїхати з дротом та не залучати додатково ще і трактор, що підійматиме барабан з дротом. Серед обновок в енергетиків – автовишка для робіт на висоті.





Агентство Телевидения Новости