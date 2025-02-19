157 косаток масово викинулися на сушу в Австралії

В Австралії 157 косаток масово викинули на сушу. Місцеві жителі намагалися врятувати ще живих китоподібних і не змогли.

Як повідомляє Фокус, про це пише видання АА.

За даними ЗМІ, австралійська влада заявила 19 лютого, що понад 150 косаток опинилися на пляжі на північному заході Тасманії.

За повідомленнями місцевої влади, спроби врятувати 90 тварин не увінчалися успіхом, у результаті довелося ухвалити рішення про їхню евтаназію.

Команда морських біологів та ветеринарів прибула на місце вранці. Фахівці намагалися повернути кількох тварин у воду, але, як заявила представниця організації Tasmania Parks and Wildlife Service Шеллі Грем, ці спроби були безрезультатними. У результаті влада дійшла висновку, що єдиним гуманним виходом буде присипляння тварин, що вижили.

Агентство Телевидения Новости