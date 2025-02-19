У Раді хочуть заборонити продаж енергетиків підліткам

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт щодо державного регулювання виробництва та обігу енергетичних напоїв. Пропонується обмежити продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт №13024.

Проєкт передбачає заборону продажу енергетичних напоїв з високим вмістом стимулюючих засобів особам, які не досягли 18-річного віку, а також інші обмеження, які стосуються процедури реалізації відповідних напоїв.

Крім того, під час виробництва енергетичних напоїв буде заборонено додавання інгредієнтів (речовин), які стимулюють центральну нервову систему, в обсягах, які перевищують визначений максимально допустимий рівень їх концентрації в енергетичних напоях.

Як зазначають автори проєкту, на даний час енергетичні напої стали поширеним видом харчової продукції та активно споживаються різними категоріями людей.

Завдяки своєму хімічному складу (серед інгредієнтів, які входять до складу енергетичних напоїв, зустрічаємо кофеїн, таурин, гуарана, вітаміни групи В, рослинні похідні, а також інші добавки) «енергетики» мають здатність стимулювати центральну нервову систему людини, легко засвоюються організмом та на короткий проміжок часу створюють відчуття бадьорості, покращення настрою, підвищують активність та працездатність.

«Водночас вказані відчуття з’являються у людини внаслідок мобілізації резервів організму та постійне вживання напоїв зі стимулюючим ефектом здатне призвести до виснаження цих резервів, надалі викликати підвищену втому, порушення сну, нервові розлади та депресію», – йдеться в пояснювальній записці.

Агентство Телевидения Новости