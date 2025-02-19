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Боксер Усик готується захищати дисертацію у Харківському університеті внутрішніх справ

Боксер Усик готується захищати дисертацію у Харківському університеті внутрішніх справ

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик планує захистити дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Спеціальність – «Право», що дозволить йому здобути науковий ступінь доктора філософії.

Про це повідомляє «Головне».

Як зазначається в електронному реєстрі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, тема наукової роботи Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

Станом на 31 січня 2025 року спортсмен уже завершив підготовку освітньо-наукової програми, однак дата захисту дисертації поки невідома.

У дисертації Усик розглядає вплив міжнародного співробітництва на розвиток спорту в Україні та світі, створення робочих місць і вдосконалення спортивної інфраструктури.

Агентство Телевидения Новости

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