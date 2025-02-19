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Окупанти вдарили дроном по селу на Харківщині: поранено чоловіка
19 лютого близько 13:25 військові рф завдали удар БпЛА по селу Вільхуватка.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Внаслідок обстрілу постраждав 65-річний чоловік. З вибуховими пораненнями його госпіталізували.
За адресою влучання виїхала слідчо-оперативна група Куп’янського РВП, криміналісти та вибухотехніки поліції.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.