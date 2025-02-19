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«Заробив» майже 4 млн грн на ремонті дороги на Харківщині: директора компанії розшукують

«Заробив» майже 4 млн грн на ремонті дороги на Харківщині: директора компанії розшукують

За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у листопаді 2020 року ТОВ взяло на себе зобовʼязання щодо проведення поточного ремонту дороги у місті Красноград (нині – Берестин).

Після проведення ремонту директор склав і підписав акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями, значно завищивши обсяги й вартість.

Він організував виконання будівельних робіт без дотримання проєктної та технологічної документації, норм та правил.

З метою безпідставного зменшення вартості ремонту використано асфальтобетонну суміш гіршої якості. Це підтверджено проведеними експертизами.

Внаслідок цього директор ТОВ надлишково отримав з бюджету майже 4 млн гривень.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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