Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:30
Просмотров: 75

Один загиблий та четверо поранених: Купʼянщина під вогнем окупантів

Один загиблий та четверо поранених: Купʼянщина під вогнем окупантів

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 19 лютого близько 15:30 збройні сили рф вдарили КАБами по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло 59-річного чоловіка. У місті пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь, господарчі приміщення.

У селі Вільхуватка Купʼянського району орієнтовно о 13:25 зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона. Отримали поранення двоє чоловіків віком 65 та 55 років. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Крім того, сьогодні у селищі Купʼянськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Отримали поранення двоє мирних мешканців. У важкому стані обох потерпілих госпіталізували до лікарні.

Прокурори слідчі поліції проводять необхідні першочергові слідчі дії, спрямовані на документування обставин вчинення злочину та збору доказів збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 