Один загиблий та четверо поранених: Купʼянщина під вогнем окупантів

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 19 лютого близько 15:30 збройні сили рф вдарили КАБами по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло 59-річного чоловіка. У місті пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь, господарчі приміщення.

У селі Вільхуватка Купʼянського району орієнтовно о 13:25 зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона. Отримали поранення двоє чоловіків віком 65 та 55 років. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Крім того, сьогодні у селищі Купʼянськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Отримали поранення двоє мирних мешканців. У важкому стані обох потерпілих госпіталізували до лікарні.

Прокурори слідчі поліції проводять необхідні першочергові слідчі дії, спрямовані на документування обставин вчинення злочину та збору доказів збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости