Двоє людей загинули та п’ятеро поранені внаслідок російських обстрілів на Харківщині

Протягом доби росіяни завдавали ударів по Лозівському, Берестинському та Куп’янському районах Харківської області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удари по Харківщині 20 лютого

Близько 4:00 в районі села Малинівка Лозівського району російський БпЛА влучив у землю, пошкоджено лінії електропередач.

Близько 00:53 в селі Мирне Берестинського району внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено дев’ять приватних будинків.

Обстріли Харківщини 19 лютого

23:00, Куп’янськ: внаслідок обстрілу постраждав 47-річний чоловік.

18:00, Куп’янськ: внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік. Постраждала 60-річна жінка.

17:10, селище Куп’янськ-Вузловий: внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, постраждали 68-річний чоловік та 63-річна жінка.

15:10, Куп’янськ: внаслідок удару ФАБ-250 пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік.

14:50, Куп’янськ: внаслідок удару ФАБ-250 пошкоджено будинки, господарчі споруди, гараж.

13:25, село Вільхуватка, Куп’янський район: внаслідок атаки БпЛА постраждав 65-річний чоловік.

13:00 Куп’янськ: внаслідок обстрілу з FPV-дрона пошкоджено будинок.

12:20 Куп’янськ: внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено цивільне авто.

Агентство Телевидения Новости