Двоє людей загинули та п’ятеро поранені внаслідок російських обстрілів на Харківщині
Протягом доби росіяни завдавали ударів по Лозівському, Берестинському та Куп’янському районах Харківської області. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Удари по Харківщині 20 лютого
Близько 4:00 в районі села Малинівка Лозівського району російський БпЛА влучив у землю, пошкоджено лінії електропередач.
Близько 00:53 в селі Мирне Берестинського району внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено дев’ять приватних будинків.
Обстріли Харківщини 19 лютого
23:00, Куп’янськ: внаслідок обстрілу постраждав 47-річний чоловік.
18:00, Куп’янськ: внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік. Постраждала 60-річна жінка.
17:10, селище Куп’янськ-Вузловий: внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, постраждали 68-річний чоловік та 63-річна жінка.
15:10, Куп’янськ: внаслідок удару ФАБ-250 пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік.
14:50, Куп’янськ: внаслідок удару ФАБ-250 пошкоджено будинки, господарчі споруди, гараж.
13:25, село Вільхуватка, Куп’янський район: внаслідок атаки БпЛА постраждав 65-річний чоловік.
13:00 Куп’янськ: внаслідок обстрілу з FPV-дрона пошкоджено будинок.
12:20 Куп’янськ: внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено цивільне авто.