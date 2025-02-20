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Двоє людей загинули та п’ятеро поранені внаслідок російських обстрілів на Харківщині

Двоє людей загинули та п’ятеро поранені внаслідок російських обстрілів на Харківщині

Протягом доби росіяни завдавали ударів по Лозівському, Берестинському та Куп’янському районах Харківської області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удари по Харківщині 20 лютого

Близько 4:00 в районі села Малинівка Лозівського району російський БпЛА влучив у землю, пошкоджено лінії електропередач.

Близько 00:53 в селі Мирне Берестинського району внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено дев’ять приватних будинків.

Обстріли Харківщини 19 лютого

23:00, Куп’янськ: внаслідок обстрілу постраждав 47-річний чоловік.

18:00, Куп’янськ: внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік. Постраждала 60-річна жінка.

17:10, селище Куп’янськ-Вузловий: внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, постраждали 68-річний чоловік та 63-річна жінка.

15:10, Куп’янськ: внаслідок удару ФАБ-250 пошкоджено будинки. Загинув 59-річний чоловік.

14:50, Куп’янськ: внаслідок удару ФАБ-250 пошкоджено будинки, господарчі споруди, гараж.

13:25, село Вільхуватка, Куп’янський район: внаслідок атаки БпЛА постраждав 65-річний чоловік.

13:00 Куп’янськ: внаслідок обстрілу з FPV-дрона пошкоджено будинок.

12:20 Куп’янськ: внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено цивільне авто.

Агентство Телевидения Новости

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