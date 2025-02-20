На Харківському та Куп’янському напрямках окупанти атакували дев’ять разів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 лютого. Розпочалася 1093 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 122 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 87 авіаударів, скинувши 131 КАБ. Крім цього, здійснив 5757 обстрілів, зокрема 140 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад три тисячі дронів-камікадзе.

Окупанти завдавли авіаударів у районах населених пунктів

Басівка, Могриця, Яструбине, Біловоди, Угроїди Сумської області;Уди, Чорноглазівка, Куп’янськ Харківської області;Костянтинівка, Мирноград, Часів Яр, Новоолександрівка, Покровськ, Новодарівка Донецької області;Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області;Херсон.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районі Вовчанська та у бік Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости