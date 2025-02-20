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Частина Слобідського району у Харкові сьогодні залишиться без газу: адреси

Частина Слобідського району у Харкові сьогодні залишиться без газу: адреси

Сьогодні, 20 лютого, Харківська міська філія «Газмережі» проводить роботи на газових мережах у Слобідському районі Харкова. У частині будинків буде припинено газопостачання.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

У зв’язку з ремонтними роботами тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

вул. Селіванова, буд. 20, 22, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48;вул. Уграїцького, буд. 46, 48;вул. Франка, буд. 6;пров. Уграїцького буд. 16.

Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання.

Агентство Телевидения Новости

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