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Окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині 14 ракетами: дані Повітряних сил

Окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині 14 ракетами: дані Повітряних сил

У ніч на 20 лютого окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті – Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської області), «Калібр/Іскандер-К» (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні – Іскандер-М/KN-23 (пуски – Воронезька область). Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється.

Також ворог атакував Україну 161 ударним БпЛА Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 80 «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

78 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.

Агентство Телевидения Новости

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