У січні харківські нацгвардійці виявили на блокпостах вісім вибухових пристроїв, гранати та автомати

За січень нацгвардійці та їхні службові собаки запобігли 31 спробі ввезення до Харкова зброї та вибухівки. Заборонені речовини на блокпостах на в’їздах до міста виявляють майже щодня.

Про це повідомили у 5 Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

«Ситуація майже не змінюється – правопорушники не припиняють спроб ввезти у Харків або транзитом провести через наше місто вглиб України вибухівку, зброю, боєприпаси та наркотичні засоби», – зауважив начальник кінологічної служби бригади молодший лейтенант Сергій Рідкокаша.

За його словами, у січні найбільш проблемними стали шляхи, які ведуть до Харкова з боку Сум, Донецька та Луганська.

На блокпості на в’їзді до Харкова з боку Чугуєва мобільною кінологічною групою був зупинений для перевірки транспортний засіб Mercedes Atego з причепом під керуванням громадянина України 1979 р. н.

«На лафеті був закріплений автомобіль Nissan Primastar. Саме під час огляду цієї автівки старшим кінологом кінологічного взводу зі службовим собакою Наомі в багажному відділенні були виявлені чотири гранати, походження яких водій причепу пояснити так і не зміг», – розповіли в НГУ.

Також на блокпості з боку міста Чугуїв для перевірки зупинили Kia Sorento під керуванням чоловіка 1992 р. н. У цьому транспортному засобі був виявлений арсенал: шість гранат, шість запалів до них та 930 набоїв калібру 5,45. Водій не зміг пояснити ані походження зброї, ані мету перевезення. Тож, на місце події була викликана слідчо-оперативна група Національної поліції України.

На в’їзді до Харкова з боку Змієва мобільною кінологічною групою для перевірки був зупинений транспортний засіб Audi під керуванням чоловіка 2000 р. н. Під час поверхневого огляду собака Наомі в особистих речах водія виявила два автомати та 240 набоїв до них.

Протягом січня кінологічні бригади НГУ запобігли ввезенню до Харкова:

стрілецької зброї різних типів – 2 од.;набоїв різних калібрів – 1461 од.;гранат – 14 од.;вибухових пристроїв – 8 од;наркотичних речовин різних видів – 573,5 г.

Агентство Телевидения Новости