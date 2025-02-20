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Окупанти скинули авіабомби на Харківський район: пошкоджено енергомережі, є знеструмлення

Окупанти скинули авіабомби на Харківський район: пошкоджено енергомережі, є знеструмлення

20 лютого, близько 10:40, окупанти завдали комбінованого удару КАБами по селищу Слатине.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок обстрілу пошкоджені близько десятка приватних будинків, а також енергетична інфраструктура. Наразі половина селища знеструмлена.

За попередніми даними, постраждалих немає.

«Профільні служби виїхали на місце події з метою оцінки ситуації. Додаткова інформація з’ясовується», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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