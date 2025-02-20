Трамп хоче укласти спрощену угоду щодо українських корисних копалин, – Reuters

Адміністрація Дональда Трампа може спробувати укласти спрощену угоду з Україною про видобуток корисних копалин, щоб швидко укласти пакт, а пізніше обговорити детальні умови, наприклад, яку частку величезних ресурсів України будуть володіти США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Це сталося після того, як минулого тижня Президент України Володимир Зеленський відхилив детальну пропозицію США, що передбачала отримання Вашингтоном 50% критично важливих мінералів України, до яких відносяться графіт, уран, титан і літій, останній з яких є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів.

За словами джерел, цей епізод дав зрозуміти, що досягнення повноцінної угоди займе певний час. Але президент США Дональд Трамп хоче укласти договір з Україною, перш ніж потенційно санкціонувати більшу військову підтримку Києва з боку США або просуватися вперед у спробі стати посередником в офіційних мирних переговорах між Україною і росією, щоб покласти край трирічній війні, що розпочалася після повномасштабного вторгнення рф.

Цього тижня посол Трампа в Україні Кіт Келлог перебуває в Києві, щоб обговорити параметри переглянутого пакту і те, що потрібно Україні в обмін на його підписання. Зеленський заявив, що зустрінеться з Келлогом у четвер, «і для нас дуже важливо, щоб ця зустріч – і загалом співпраця з Америкою – була конструктивною».

Відповідаючи на питання, чи будуть американські чиновники продовжувати домагатися угоди, радник Трампа, який говорив на умовах анонімності, сказав про Зеленського: «Безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця до реальності».

Намагання укласти угоду триває, попри поглиблення незлагоди між Трампом і Зеленським.

У середу Трамп назвав свого українського колегу «диктатором без виборів» після того, як Зеленський заявив, що Трамп опинився в пастці російської дезінформаційної бульбашки, у відповідь на припущення президента США про те, що Україна розпочала війну.

За останні три роки Сполучені Штати надали Україні десятки мільярдів доларів військової допомоги, і Трамп заявив, що американські інвестиції в українські корисні копалини можуть гарантувати, «що ми в тій чи іншій формі отримаємо ці гроші назад». Він наполягає на тому, щоб Київ надав США концесії на видобуток корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів на знак визнання допомоги Вашингтона.

За словами джерел, для Трампа важливо, щоб він міг публічно заявити американському народу про те, що США повертають допомогу.

Незрозуміло, якою мірою початкова пропозиція США була сформульована як компенсація за минулі постачання озброєння або як майбутні платежі. Але Зеленський заявив, що вона занадто сильно зосереджувалася на інтересах США і не передбачала гарантій безпеки для Києва.

«Я не можу продати нашу країну», – сказав він журналістам у середу.

Згідно зі ще одним джерелом, Україна готова укласти угоду з адміністрацією Трампа, але вона не повинна виглядати настільки «грабіжницькою», як домовленості, які спочатку запропонували Сполучені Штати.

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