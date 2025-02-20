Вчинив подвійне вбивство та встромив одній з жертв ніж в око: у Харкові засудили зловмисника

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 44-річного чоловіка за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше неодноразово мав проблеми із законом, маючи не зняту і не погашену судимість, вчинив новий злочин. 18 вересня 2023 року обвинувачений перебував у домоволодінні, розташованому по вул. Кам’янець-Подільській у Харкові, де розпивав алкоголь зі своїми знайомими.

У ході «вечірки» між присутніми спалахнула сварка. Обвинувачений схопив дерев’яну палицю і став бити нею одного зі своїх опонентів по голові й тулубу. Потерпілий намагався сховатися в іншій кімнаті на ліжку, але зловмисник стягнув його за ноги на підлогу, продовжуючи бити кулаками й посудом, після чого взяв до рук ніж і завдав ним не менше семи ударів по тулубу своєї жертви.

Бажаючи «розквитатися» з усіма «кривдниками», вбивця направився до іншої кімнати, де перебував господар будинку, та став бити чоловіка спочатку палицею, а потім ножем. Не зупинившись на цьому, він повернувся до кімнати, де знаходився перший потерпілий, та встромив йому в праве око ніж.

Обом жертвам обвинуваченого було трохи більш як 40 років, від отриманих травм вони померли на місці.

Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. На суд він очікував, перебуваючи під вартою.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости